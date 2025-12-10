نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد در دیدار جمعی از بانوان فعال فرهنگی استان یزد بر لزوم الگوگیری از سیره الهی و خدا‌محور حضرت زهرا (س) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، آیت‌الله ناصری در دیدار جمعی از بانوان فعال فرهنگی استان یزد، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، بر لزوم الگوگیری از سیره الهی و خدا‌محور حضرت زهرا (س) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «زندگی حضرت زهرا (س) سراسر برای خدا و در مسیر ولایت بود»، افزود: حضرت زهرا (س) هر اقدامی را با نیت رضای الهی انجام می‌دادند؛ از تلاش در خانه و خدمت به خانواده گرفته تا دفاع از ولایت و حمایت از امیرالمؤمنین (ع).

آیت‌الله ناصری با یادآوری داستان درخواست خدمتکار از پیامبر (ص) گفت: پیامبر (ص) در پاسخ، اذکار الهی را به حضرت زهرا (س) آموختند و حضرت با پذیرش سختی‌ها برای رضای خدا، الگویی بی‌بدیل از صبر و بندگی را ارائه دادند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به ایثار و ایمان حضرت زهرا (س) در عمل به نذر سه‌روزه برای سلامتی حسنین (ع) خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه (س) حتی در شرایط تنگدستی، غذای افطار خود را به نیازمندان بخشیدند و نشان دادند که هدف واقعی بندگی، قرب الهی است.

وی اظهار داشت: اگر هدف زندگی ما رضای خدا باشد، به او نزدیک می‌شویم، اما اگر کار‌ها از سر ریا انجام شود، از خدا فاصله می‌گیریم و تلاش‌ها بی‌ثمر خواهد بود.

آیت‌الله ناصری افزود: نباید میدان را خالی بگذاریم. دشمن در حال فعالیت جدی است و ما نیز باید با برنامه‌ریزی، گفت‌وگوی مؤثر و رفتار مهربانانه در جامعه حضور فعال داشته باشیم.

امام‌جمعه یزد در پایان از فعالان فرهنگی خواست با نیت خالص و با زبان محبت، در جهت هدایت، امر به معروف و اصلاح جامعه گام بردارند و هیچ‌گاه فعالیت‌های فرهنگی را تعطیل نکنند.