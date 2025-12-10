به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه و به نقل ازروابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه صبح امروز چهارشنبه (۱۹ آذرماه) حادثه برخورد خودرو‌ی پژوپارس با کامیون و محبوس شدن راننده پژوپارس درون خودرو در محور کرمانشاه - قزانچی، روستای پیر حیاتی به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های شماره پنج و شش با حضور در محل حادثه، ضمن رعایت موارد ایمنی، اقدام به قطع جریان برق و رفع نشت سوخت خودرو کرده و شخص محبوس درون خودرو را با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی رهاسازی و به بیرون از خودرو منتقل نمودند.

مصدوم جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل پرسنل اورژانس حاضر در محل گردید.