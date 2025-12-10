به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: سامانه بارش‌زایی که از دوشنبه وارد استان شده بود، تا صبح امروز چهارشنبه نوزدهم آذرماه بارش‌های نسبتاً خوبی را در بیشتر مناطق به همراه داشت. بیشترین میزان بارش از ایستگاه شهیدآباد آوج با ۱۲ میلی‌متر گزارش شد؛ ایستگاه آوج ۱۱ میلی‌متر و شهر قزوین نیز حدود ۶/۵ میلی‌متر بارش ثبت کرده است.

وی افزود: این سامانه بارشی تا پایان امروز چهارشنبه استان را ترک خواهد کرد. از فردا پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، قزوین تحت تأثیر امواج تراز میانی جو قرار می‌گیرد که پیامد آن غالباً آسمانی نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گفت: به دلیل وجود رطوبت کافی، احتمال بارش باران همراه با رعد و برق در برخی مناطق به‌ویژه عصر پنجشنبه پیش‌بینی می‌شود. همچنین برای روز‌های پنجشنبه و جمعه وقوع پدیده مه در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.