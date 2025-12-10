پخش زنده
امروز: -
یگان ویژه جلب محکومان و متهمان متواری در استان اصفهان تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: حضور محکوم متواری در جامعه یک تهدید و جلب متهمان و محکومان متواری یک موضوع اولویتدار محسوب میشود.
سیدمحمد موسویان در نشست قرارگاه جلب استان افزود: مصوبات قرارگاه جلب استان باید تا مرحله اجرایی شدن پیگیری شود تا بتوانیم با ابزارهای قانونی موجود مجرمان حرفهای و سابقهدار را کنترل و امنیت را در جامعه برقرار کنیم.
وی گفت: تمام اقدامهای قضایی پرونده در واحد اجرای احکام خلاصه میشود و تا زمانی که احکام صادره اجرا نشود پرونده قضایی هم به نتیجه نمیرسد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: بر همین اساس ضروری است معاونان دادستان مرکز استان، دادستانهای شهرستانها و دستگاههای انتظامی و امنیتی نهایت تعامل و اهتمام را داشته باشند تا متهمان و محکومین متواری شناسایی و دستگیر شوند.
موسویان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای احکام جلب صادر شده از ضابطان خاص و عام، دستور داد با اجرای طرح جلب محکومان و متهمان متواری در اصفهان، هر ماه طرحهایی تنها با هدف جلب متهمان و محکومان متواری، اجرا و نتیجه اقدامها را به دادستانی گزارش کنند.