بی‌توجهی به زیرساخت‌های تاریخی و طبیعی عامل کندی رشد و توسعه گردشگری در شهرستان سمیرم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور مسئولان شهرستانی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: وجود ۵۴ نقطه گردشگری طبیعی سمیرم را به مقصد طبیعت گردی استان اصفهان تبدیل کرده ولی نبود زیر ساخت و امکانات کافی در این نقاط موجب نارضایتی گردشگران شده است.

رحیم کریمی افزود: مقرر شد چالش‌های اساسی گردشگری شهرستان سمیرم با تأکید بر توجه کافی به زیرساخت‌های گردشگری تاریخی و طبیعی بررسی و بسته عملیاتی کارشناسی شده برای ارتقای زیرساخت‌ها و حمایت از اداره میراث فرهنگی سمیرم تهیه و در دستور کار معاونت توسعه وزارتخانه قرار گیرد.