در حادثهای که بامداد امروز در منطقه کمرد شهرستان پردیس رخ داد، راننده ۳۷ ساله یک خودرو پیکان وانت پس از برخورد با نیوجرسی، توسط تیم عملیاتی هلالاحمر با همکاری آتشنشانی و اورژانس نجات یافت و برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین فارابی سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان پردیس گفت: در ساعت ۰۰:۱۵ بامداد امروز « ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴»، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودرو پیکان وانت با نیوجرسی در منطقه کمرد شهرستان پردیس به هلالاحمر اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جمعیت هلالاحمر شهرستان پردیس با بهرهگیری از آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و پس از رسیدن به صحنه حادثه، ارزیابی را انجام دادند.
فارابی بیان کرد: پس از ارزیابی، مشخص شد راننده که آقای ۳۷ ساله بود، به شدت آسیب دیده و داخل خودرو محبوس شده است.
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان پردیس اضافه کرد: نجاتگران هلالاحمر عملیات نجات را با وسایل تخصصی و با همکاری آتش نشانی آغاز کرده و مصدوم را از داخل خودرو خارج کردند و پس از اقدامات لازم جهت دریافت خدمات درمانی و اعزام به مرکز درمانی، تحویل عوامل اورژانس دادند.
این مقام مسئول ضمن تقدیر از نجاتگران و همکاران در صحنه عملیات از جمله، راهور، آتش نشانی، اورژانس و فراجا، خاطر نشان کرد: شماره ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر آماده دریافت گزارشات حوادث احتمالی است تا در کمترین زمان، خدمات امدادی به هموطنان ارائه داده شود.
بنابراین گزارش، این عملیات ساعت ۱:۰۰ بامداد به اتمام رسید و نجاتگران راحمی، حاجی امینی و سید ابراهیم در این عملیات حضور داشتند.