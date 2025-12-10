به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: در بخش آقایان، آرمین مسعودی، مهیار میرزاوند و آریا باقری و در بخش بانوان، مهرسا جمشیدی‌فر، سیده تارا حسینی و مهدیس صالحی از بروجن موفق به کسب عناوین برتر شدند.

بهمن خدادادی افزود: این رویداد با هدف ارتقای دانش عملی دانش‌آموزان درباره مبانی نور، ساختار لیزر و کاربرد‌های فناوری فوتونیک طراحی شده و شرکت‌کنندگان در قالب تیم‌های پژوهشی به ارائه پروژه‌های علمی پرداختند.

وی گفت: مرحله نهایی چهارمین دوره لیزر و فوتونیک با حضور بیش از ۵۰ دانش‌آموز مستعد از مدارس استعداد‌های درخشان سراسر کشور برگزار شد.