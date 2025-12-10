بازدید رایزنان بازرگانی ۱۱ کشور از نمایشگاه صنایعدستی لرستان
رایزنان بازرگانی ۱۱ کشور در جریان سفر به استان لرستان از نمایشگاه صنایعدستی برتر لرستان در قلعه فلکالافلاک بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنیع دستی استان گفت: رایزنان بازرگانی وزارت امور خارجه از ۱۱ کشور از جمله چین، هند، ترکیه، مالزی، ترکمنستان و عراق در سفر به لرستان با ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی استان آشنا شدند.
عباس حمزهای افزود: رایزنان اقتصادی در دومین روز حضور در لرستان از نمایشگاه صنایعدستی برتر لرستان که در محل تاریخی قلعه فلکالافلاک برپا شده بود بازدید کردند تا پیشینه و توانمندیهای هنری لرستان برای آنان تبیین شود.
به گفته وی در این دیدار بر سابقه دیرینه لرستان در تولید هنر تأکید شد؛ سابقهای که با کشف قدیمیترین شیء صنایعدستی در غار یافته و وجود سفالینهها و مفرغهای باستانی تأیید میشود، همچنین رایزنان همچنین با هنرهای خاص استان از جمله ورشوسازی، قوارهبری، اُرُسیسازی و دستبافتهای عشایری آشنا شدند؛ هنرهایی که استمرار سنتهای هنری کهن لرستان به شمار میآیند.
حمزهای گفت: در این بازدید بر اهمیت ویژه هنر ورشوسازی بهعنوان هنری منحصر به لرستان با بازارپسندی بالا تأکید و آمادگی لرستان برای صدور خدمات تخصصی در حوزه صنایعدستی، بهویژه هنرهای وابسته به معماری اعلام شد.
در پایان این برنامه، از رایزنان بازرگانی خواسته شد ظرفیتهای صنایعدستی و گردشگری لرستان را در کشورهای هدف معرفی کنند تا زمینه توسعه بازارهای بینالمللی برای هنرمندان و صنعتگران استان فراهم شود.