به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عادل سلیمانی گفت: طرح توسعه پست برق شهر صنعتی رشت با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری با هدف تامین انرژی پایدار واحد‌های صنعتی در دست اجراست که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح برای پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون مشترکان شهر صنعتی رشت، گفت: با اجرای این طرح، ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع شهر صنعتی رشت، ۵۵ مگاولت آمپر معادل ۹۲ درصد افزایش یافته و امکان تأمین پایدار برق برای واحد‌های صنعتی موجود و در حال توسعه فراهم خواهد شد.