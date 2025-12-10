به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن به نقل از شینهوا؛ این آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی چهار طبقه در شهر شانتو استان گوانگ دونگ در جنوب چین رخ داد و ۱۲ تن در این حریق جان خود را از دست داده‌اند.

شینهوا اعلام کرد این آتش‌سوزی روز سه‌شنبه ساعت ۹:۲۰ شب به وقت محلی در یک ساختمان چهار طبقه رخ داد و حدود ۴۰ دقیقه بعد خاموش شد. تحقیقات در مورد علت آتش‌سوزی در حال انجام است.

گفتنی است هفته گذشته نیز یک آتش سوزی بزرگ در مجتمع مسکونی در منطقه هنگ کنگ چین، باعث جان باختن بیش از ۱۵۰ نفر شد.