شهردار حمیدیا از آغاز عملیات اجرایی ایستگاه آتشنشانی و تسریع در بازپیرایی بوستان بانوان آلاله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، الله وردی از آغاز عملیات اجرایی ایستگاه آتشنشانی و تسریع در بازپیرایی بوستان بانوان آلاله خبر داد و این دو پروژه کلیدی را گامی مهم در ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان دانست.
در نشست کارگروه بررسی پروژههای عمرانی شهرداری حمیدیا، با حضور کارشناسان و ناظران فنی، روند اجرای این طرحها مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع موانع و افزایش سرعت پیشرفت اتخاذ شد.
شهردار حمیدیا، اعلام کرد: احداث ایستگاه آتشنشانی به عنوان زیرساختی حیاتی برای ایمنی شهری، با برآورد اولیه ۲۱ میلیارد ریال در حال پیگیری است و پس از بررسیهای فنی، مقدمات ورود به فاز عملیاتی فراهم شده تا بهزودی عملیات ساخت آغاز شود. وی افزود: این پروژه، نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث و پاسخگویی سریع به بحرانها ایفا خواهد کرد.
در همین نشست، بازپیرایی بوستان بانوان آلاله با بودجه ۷.۵ میلیارد ریال تصویب شد تا با بهسازی، زیباسازی و ارتقای کیفیت فضای تفریحی، دومین پارک بانوان شهر به زودی آماده بهرهبرداری شهروندان شود. شهردار تأکید کرد: با اعمال شیوههای اجرایی نوین و رفع موانع، سرعت اجرای این طرح افزایش یافته تا در کوتاهترین زمان، فضایی ایمن و دلپذیر برای بانوان فراهم آید.
کارگروه بررسی پروژههای عمرانی شهرداری حمیدیا، با هدف نظارت مستمر و تسریع در اجرای طرحهای شهری، به صورت هفتگی برگزار میشود و این رویکرد، تضمینکننده پیشرفت پایدار در توسعه زیرساختهای حمیدیا است.