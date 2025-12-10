به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است؛

هفته دهم:

جمعه ۲۱ آذر

ملوان بندرانزلی – نماینده کردستان – ساعت ۱۴- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

درنا قهرمانی-زهرا رمرودی-مهناز زارع-رویا ظفری-ناظر: فاطمه نوذری

پرسپولیس تهران – سنگین ماشین ایستا البرز – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید کاظمی تهران

سلاله جوادی- بهاره سیفی نهاوندی- فائزه موسوی- فاطمه اسکندرزاده-ناظر: منصور مشرفی پور

پالایش گاز ایلام – فرا ایساتیس کران فارس – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ایلام

سرور ساعدی-سحر ورمرزیاری- سیده ساجده مهدیان-سحر آراسنه نژاد

خاتون بم – آوا تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم

غزاله عاطفی- صفیه خلیلی-مهشید زمان پور- زهرا رییسی

شنبه ۲۲ آذر

سپاهان اصفهان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس اصفهان

راحله پشابادی-نجمه رضایی-مبارکه حسن پور-فاطمه بهارمی-ناظر: الهه کاظمی