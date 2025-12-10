پخش زنده
اسامی داوران قضاوت کننده در هفته دهم لیگ برتر فوتبال بانوان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است؛
هفته دهم:
جمعه ۲۱ آذر
ملوان بندرانزلی – نماینده کردستان – ساعت ۱۴- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
درنا قهرمانی-زهرا رمرودی-مهناز زارع-رویا ظفری-ناظر: فاطمه نوذری
پرسپولیس تهران – سنگین ماشین ایستا البرز – ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید کاظمی تهران
سلاله جوادی- بهاره سیفی نهاوندی- فائزه موسوی- فاطمه اسکندرزاده-ناظر: منصور مشرفی پور
پالایش گاز ایلام – فرا ایساتیس کران فارس – ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ایلام
سرور ساعدی-سحر ورمرزیاری- سیده ساجده مهدیان-سحر آراسنه نژاد
خاتون بم – آوا تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
غزاله عاطفی- صفیه خلیلی-مهشید زمان پور- زهرا رییسی
شنبه ۲۲ آذر
سپاهان اصفهان – گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس اصفهان
راحله پشابادی-نجمه رضایی-مبارکه حسن پور-فاطمه بهارمی-ناظر: الهه کاظمی