به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره مبارزه با فساد و شفافیت افزود: دستگاه‌های نظارتی بایستی هنرشان این باشد که از وقوع فساد جلوگیری کنند نه اینکه منتظر باشند جرمی اتفاق بیفتد و بخواهند مچ‌گیری کنند.

آقای خدائیان همچنین گفت: قانونگذار در رابطه با شفافیت و رفع تعارض منافع قوانین خوبی به تصویب رسانده است، اما وجود تورم قوانین، نباید زمینه‌های فساد در کشور را ایجاد کند.