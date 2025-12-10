پخش زنده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در کشوری که شفافیت وجود داشته باشد ابهامات برطرف و تبعیضها در ارائه خدمات مشخص میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره مبارزه با فساد و شفافیت افزود: دستگاههای نظارتی بایستی هنرشان این باشد که از وقوع فساد جلوگیری کنند نه اینکه منتظر باشند جرمی اتفاق بیفتد و بخواهند مچگیری کنند.
آقای خدائیان همچنین گفت: قانونگذار در رابطه با شفافیت و رفع تعارض منافع قوانین خوبی به تصویب رسانده است، اما وجود تورم قوانین، نباید زمینههای فساد در کشور را ایجاد کند.