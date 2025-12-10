پخش زنده
آثار سه شاعر چهارمحال و بختیاری در مرحله نهایی داوری بخش تک اثر فارسی سومین دوسالانه جایزه ملی غزل حسین منزوی در زنجان پذیرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آثار پریسا مصلح، مسعود آلگونه جونقانی و سید مهرداد افضلی از شاعران چهارمحال و بختیاری در سومین دوسالانه جایزه ملی غزل حسین منزوی پذیرفته شد.
شهرام فرجی افزود: سومین دوسالانه جایزه ملی غزل «حسین منزوی» از امروز به مدت دو روز در زنجان برگزار میشود.
به گفته وی جایزه ملی غزل حسین منزوی در سومین دوره خود در بخشهای کتاب ترکی، تکاثر ترکی، ترانه ترکی، کتاب فارسی، تکاثر فارسی و ترانه فارسی برگزار میشود.