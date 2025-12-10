به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی بنا دارد تا پایان سال، روز‌های چهارشنبه هر هفته حراج سکه در مرکز مبادله ایران برگزار کند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، این برنامه در چارچوب سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار سکه، تنظیم عرضه و پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان واقعی اجرا می‌شود. حراج‌ها به‌صورت منظم در مرکز مبادله برگزار و نتایج آن همان روز اعلام خواهد شد.

همچنین مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: هفته آینده طرح پیش‌فروش قطعی انواع قطعات سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ نیز در همین مرکز و به روش حراج برگزار می‌شود.

به گفته وی، بازه زمانی واریز وجه برای این طرح از ۲۲ تا ۲۴ آذرماه تعیین شده و روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه زمان سفارش‌گذاری متقاضیان خواهد بود. تحویل سکه‌های پیش‌فروش طبق اعلام بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ اسفندماه انجام می‌شود.

قمری‌وفا تأکید کرد: اجرای هم‌زمان برنامه‌های حراج و پیش‌فروش سکه بخشی از رویکرد تازه بانک مرکزی برای تعادل‌بخشی به بازار طلا و کنترل نوسانات قیمتی در ماه‌های پایانی سال است.