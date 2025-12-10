به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشین فرمانده انتظامی لرستان در حاشیه دستگیری فردی که از رمزارز غیرمجاز استفاده می‌کرد اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی این شهرستان مبنی بر اینکه یک نفر در یکی از محله‌های شهر کوهدشت به‌صورت مزرعه اقدام به استفاده غیرقانونی استخراج رمزارز دیجیتال می‌کند، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.



فرهاد ابدال چگنی افزود: مأموران با هماهنگی قضایی به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از مخفیگاه فرد موردنظر ۶ دستگاه ماینر که به‌صورت غیرقانونی با استفاده از برق شهری مورداستفاده قرار می‌گرفتند، کشف کردند.



جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش این ماینر‌ها ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شده است، گفت: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.