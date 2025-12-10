نشست تخصصی «عکاسی جنگ و مستند اجتماعی» با حضور آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس بین‌المللی و برنده جوایز معتبر جهانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آلفرد یعقوب‌زاده که در فرانسه سکونت دارد و برای شرکت در جشنواره جهانی فیلم فجر به ایران آمده است، نشست تخصصی «عکاسی جنگ و مستند اجتماعی» را روز شنبه (۲۲ آذر ۱۴۰۴) ساعت ۱۶ در موزه سینما، سالن سینماتوگراف برگزار می‌کند.

در این برنامه، یعقوب‌زاده به محور‌های عکاسی جنگ، عکاسی مستند اجتماعی، روایت‌گری بصری و تحلیل نمونه‌کار‌ها می‌پردازد و تجربه‌های میدانی و هنری خود در حوزه عکاسی جنگ و عکاسی مستند اجتماعی را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌دهد.

همچنین در بخش پایانی این نشست، جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد.

حضور برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش و پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران تماس بگیرند.