به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، بر اثر وقوع تیراندازی در دانشگاه ایالتی کنتاکی یک نفر کشته شد. فرد مظنون بازداشت شده است.

در حادثه تیراندازی روز سه‌شنبه در دانشگاه ایالتی کنتاکی، یک نفر جان خود را از دست داد. وضعیت فرد دوم که هدف اصابت گلوله قرار گرفت، وخیم توصیف شده است. پلیس اعلام کرد مظنون این حادثه بازداشت شده است.

به گفته مقامات، نیرو‌های پلیس محلی شهر فرانکفورت ــ مرکز ایالت ــ و معاونان کلانتر شهر پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر حضور یک تیرانداز فعال، مظنون را دستگیر و محوطه دانشگاه را ایمن کردند. اداره پلیس فرانکفورت جزئیات بیشتری درباره حادثه ارائه نکرده است.

سخنگوی دانشگاه ایالتی کنتاکی، که یک مرکز آموزشی تاریخی با اکثریت سیاه‌پوست به شمار می‌رود، از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری کرد، اما گفت این دانشگاه ــ که در پاییز ۲۰۲۳ حدود هزار و ۷۰۰ دانشجو را ثبت نام کرده بود ــ بیانیه‌ای رسمی در این باره منتشر خواهد کرد.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی دانشگاه گزارش داد فرد مظنون، دانشجو نبوده است. با این حال هر دو قربانی از دانشجویان دانشگاه بوده‌اند و تیراندازی در خارج از محوطه خوابگاه‌های دانشجویی رخ داده است.