رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی، از کشف ۲۰۰۰ ثوب جوراب خارجی فاقد مدارک مثبته گمرکی در بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: این کشفیات در جریان یک عملیات اطلاعاتی و بازرسی از دو دستگاه خودروی حامل کالاهای قاچاق انجام شد و ارزش ریالی اقلام مکشوفه حدود ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی افزود: در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیربط شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.