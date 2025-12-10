به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: این کشفیات در جریان یک عملیات اطلاعاتی و بازرسی از دو دستگاه خودروی حامل کالا‌های قاچاق انجام شد و ارزش ریالی اقلام مکشوفه حدود ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌ربط شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.