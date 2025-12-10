به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این دوره کارکنان و خانواده‌های این تیپ در زمینه طرح تعالی خانواده، همسرداری، جوانی جمعیت، حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکر آموزش دیدند.

فرمانده تیپ ۲۲۱ سرتیپ خسرو تاش ارتش در این مراسم گفت: تلاش پایوران ارتش در تأمین امنیت کشور شبانه روزی و تا پای جان است.

سرهنگ محسن عباس زاده ادامه داد: موفقیت پایوران ارتش در عمل به وظایف در سایه پشتیبانی و حمایت خانواده‌های این عزیزان است.

وی اضافه کرد: همسران پایوران ارتش در کنار همسران خود برای آرامش و مدیریت خانواده تلاش می‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی تیپ سرتیپ خسرو تاش نیز در این مراسم گفت: بانوان و همسران پایوران با مطالعه در روش و زندگی حضرت زهرا (سلام الله علیها) رفتار و شخصیت آن حضرت را الگوی خود قرار دهند.

حجت الاسلام سجاد رضایی افزود: همسران پایوران با عمل به سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) محیطی همراه با آرامش را برای خانواده فراهم کنند.

وی اضافه کرد: افزایش آگاهی‌های مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی خانواده‌ها از اهداف برگزاری این دوره‌ها است.

در این مراسم همچنین به مناسب روز زن از همسران کارکنان پایور این تیپ تجلیل و قدردانی شد.