محدودیتهای ترافیکی آخر هفته در محورهای شمالی
جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام برنامه جامع محدودیتهای ترافیکی پایان هفته در محورهای مواصلاتی شمال کشور، از اجرای طرحهای مقطعی، یکطرفهسازی و ممنوعیت تردد برخی وسایل نقلیه بهمنظور کاهش بار ترافیکی و حفظ ایمنی کاربران جادهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح جزئیات این طرح گفت: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ تا ساعت ۸:۰۰ صبح شنبه ۲۲ آذر در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران–سمنان–مشهد ممنوع خواهد بود.
محدودیتهای محور کرج–چالوس
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت محور کرج–چالوس اعلام کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است. در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۹، ۲۰و ۲۲آذر) در صورت افزایش حجم ترافیک، بهتشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.
سرهنگ محبی درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۲۱ آذر گفت: از ساعت ۱۲:۰۰ محدودیت تردد خودروهای به مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال اعمال میشود. از ساعت ۱۳:۰۰محدوده ابتدای پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس مسدود کامل خواهد شد. از ساعت ۱۵:۰۰ محور مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا میشود. این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن محور از پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه خواهد شد.
وی افزود: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح یک طرفه وجود دارد. تردد ساکنان محلی در مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است؛ اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس از سمت جنوب دارند، از زمان اعلامشده از میدان امیرکبیر به بعد اجازه ورود نخواهند داشت.
محدودیتهای محور هراز
سرهنگ محبی درباره محور هراز نیز گفت: تردد تمام تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است. تردد کامیون و کامیونت به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۹، ۲۰ و ۲۱ آذر) ممنوع خواهد بود. همچنین در صورت تراکم ترافیکی، بهتشخیص پلیس راه، یکطرفهسازی مقطعی در روزهای پنجشنبه و جمعه از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان (و بالعکس) اجرا میشود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی مردم گفت: اجرای این محدودیتها با هدف ایجاد سفر ایمن، مدیریت بار ترافیکی و جلوگیری از وقوع حوادث جادهای انجام میشود و انتظار میرود رانندگان ضمن توجه به هشدارها و تابلوهای راهنمایی، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.