به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، همایش باشکوهی با حضور مادران و پسران در حسینیه حضرت علی اکبر (ع) برگزار شد که در راستای تجلیل از مشارکت دانش‌آموزان در طرح شهید دانش‌آموز «بهنام محمدی» و تقویت پیوند منزل، مدرسه و مسجد، لحظاتی صمیمانه و پر از محبت را رقم زد. این رویداد، با تمرکز بر هویت دینی و تربیتی نوجوانان، گامی مؤثر در جهت تربیت نسل آینده بر پایه ارزش‌های اسلامی به شمار می‌رود.

سرهنگ بصیری فرمانده پایگاه بسیج شهید مطهری، اعلام کرد: طرح بهنام محمدی با هدف تقویت هویت دینی و تربیتی نوجوانان توسط این پایگاه اجرا می‌شود و در سه‌ماهه نخست سال تحصیلی، موفق به جذب ۸۰ دانش‌آموز مدرسه شهید ذاکری به فعالیت‌های نماز جماعت، نماز جمعه، برنامه‌های مسجد و کلاس‌های تربیتی شده است. وی افزود: این طرح، با مشارکت فعال خانواده‌ها – به ویژه مادران – پیوند‌های معنوی و آموزشی را مستحکم‌تر می‌سازد و نقش کلیدی آنها در تداوم مسیر تربیتی را برجسته می‌کند.

در این همایش، سخنرانان بر اهمیت نقش خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، در تداوم و موفقیت چنین طرح‌هایی تأکید کردندو گفتند: حمایت مادرانه، پایه‌ای برای پرورش نسل انقلابی و متدین است. در پایان مراسم، دانش‌آموزان با اهدای گل به مادران خود، از زحمات و نقش سازنده آنان قدردانی کردند و فضایی سرشار از محبت و صمیمیت ایجاد شد.

این همایش، الگویی موفق از هم‌افزایی بسیج، مدارس و خانواده‌ها در تربیت دینی دانش‌آموزان است و انتظار می‌رود طرح بهنام محمدی، با گسترش در سطح استان یزد، به تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کمک شایانی کند.