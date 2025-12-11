پخش زنده
استاندار گلستان در برنامه با استاندار شبکه خبر گفت: خط اعتباری ویژه برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده که با معرفی به بانک، پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی گفت: بانکها موظفند که مبلغ مورد نیاز فعالان اقتصادی را طبق مصوبه استانداری گلستان در کارگروه رفع موانع تولید، در اختیارشان قرار دهند.
او ادامه داد:تاکنون بیش از ۲۰ تا ۳۰ واحد به بانکها معرفی شدند و هر واحد اقتصادی به خصوص در حوزه کشاورزی که مشکل نقدینگی داشته باشند میتوانند درخواست تسهیلات دهند.
طهماسبی با بیان اینکه این تسهیلات سقف ندارد افزود:تولیدکنندگان در حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری میتوانند به استانداری گلستان مراجعه کنند و این موضوع در دستور کار قرار میگیرد.
استاندار گلستان ادمه داد: تاکنون هیچ پروندهای در این خصوص، دو هفته، طول نکشیده است.