به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در پی بارندگی‌های شبانه روز گذشته، پس از اسلام آباد موگویی، در مناطق فریدونشهربا ۴ و شش دهم، داران با سه و چهار دهم، عسگران وبوئین میاندشت یک وشش دهم میلی متر بارش ثبت شده است.

معتمدی افزود: همچنین در مناطق چادگان، میمه، خوانسار، پادنا، مورچه خورت ودهق زیر یک میلی متر بارندگی گزارش شده است.

وی گفت: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی برای امروز تا نیمه هفته آینده با گذر امواج ناپایدار، ناپایداری‌های به صورت نامتناوت به صورت ابرناکی، گاهی در نواحی مرکزی همراه با افزایش غلظت آلاینده به واسطه مه وکاهش دید و وزش تند باد موقتی و بارش باران و در ارتفاعات ومناطق سردسیر بارش برف ونواحی مستعد شرقی استان احتمال رعد وبرق پیش بینی می‌شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: همچنین اوج فعالیت سامانه بارشی در نواحی غربی وجنوبی برای امروز وفردا ونواحی شمالی وشرقی در روز‌های پنج جمعه خواهد بود

معتمدی گفت: هشدار سطح زرد هواشناسی و نارنجی در خصوص ناپایداری‌ها صادر شده است و براین اساس در بیشتر مناطق دمای هوا در ۲۴ ساعت تغییر محسوسی نخواهد داشت و دمای شهر اصفهان در سردترین ساعات فردا به چهار درجه سلسیوس خواهد رسیدو در این مدت خوروبیابانک با ۲۱ درجه سلسیوس گرمترین و بوئین میاندشت با دمای دودرجه سلسیوس سردترین شهر استان پیش بینی می‌شود.