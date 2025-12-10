با گذشت دو ماه از آغاز آتش بس مورد ادعای آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه، گزارش‌های جدید سازمان ملل متحد، از تداوم نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حکایت دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ گرسنگی حاد مادران شیرده و نوزادان غزه و مرگ‌های دردناک نوزادان بر اثر گرسنگی حاد، از محور‌های اصلی گزارش یونیسف درباره اوضاع غزه است.

تس اینگرام سخنگوی یونیسف در این باره گفت: دستکم ۱۶۵ کودک در غزه بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند ضمن اینکه در این دو ماه آتش بس بیش از ۷۰ کودک کشته شده‌اند در حالی که این آتش‌بس دو ماهه باید به خانواده‌ها امنیت می‌داد، نه تلفات بیشتر! الان حدود ۴ هزار کودک نیازمند انتقال فوری به بیرون غزه برای مداوا و نجات از مرگ هستند.

وی افزود: من در بیمارستان‌های غزه با تعداد زیادی نوزاد روبرو شدم که وزنشان کمتر از یک کیلوگرم بود! محدودیت‌های کمک‌رسانی اسرائیل، بیمارستان‌ها را خالی از تجهیزات و دارو و مادران را گرسنه و مضطرب کرده است و نوزادان در اولین نفس خود بعد از تولد از جنگ آسیب می‌بینند، این در حالی است که بازگشایی گذرگاه رفح در جنوب غزه می‌تواند به افزایش جریان کامیون‌های کمک‌های بشردوستانه و کاهش تعداد مادران و نوزادان مبتلا به سوءتغذیه حاد کمک کند.

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل هم اقدام رژیم صهیونیستی را در ایجاد یک خط مرزی جعلی جدید برای غزه در پوشش طرح آتش بس غزه محکوم کرد.

استفان دوجاریک گفت: این کار خلاف توافق آتش بس است و ما قاطعانه با هرگونه تغییر مرز‌های غزه و اسرائیل مخالفیم. با توجه به پیش‌بینی وقوع طوفان شدید در این هفته، مردم غزه به طور اضطراری به خدمات سرپناه از جمله چادر، پتو و لباس گرم نیاز دارند و آنچه تاکنون به دست مردم رسیده در مقایسه با نیاز‌های شان، بسیار ناچیز است! طبق ارزیابی‌های ما نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر همین الان به سرپناه نیاز دارند.

وی افزود: طوفان‌های قبلی، محل چادر‌های آوارگان را در غزه دچار آبگرفتگی و آلودگی شدید به فاضلاب و زباله کرده است و هم اکنون دستکم ۸۵۰ هزار نفر از مردم آواره غزه، در معرض خطر جدی سیل قرار دارند.

امیر سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم تصریح کرد: رژیم صهیونیستی مکرر و آشکارا، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را به چالش کشیده و نقض گسترده است که سازمان ملل همه آن موارد را مستند کرده و دیوان بین‌المللی دادگستری هم آنچه را برضد ملت فلسطین در غزه رخ داده نسل‌زدایی نامیده است.

وی اضافه کرد: حملات رژیم صهیونیستی به جنایت‌های گسترده‌ای در غزه منجر شده است. چنین جنایاتی قابل توجیه، تقلیل یا پنهان‌سازی نیست. جهان باید قاطعانه، جمعی و بی‌درنگ، برای پایان‌دادن به این جنایت و پاسداشت کرامت قربانیان نسل‌زدایی اقدام کند. ضمن اینکه باید در برابر نقش برخی رسانه‌های غربی که این اقدامات نسل‌زدایانه را توجیه می‌کنند، ایستادگی کنیم.