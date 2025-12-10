استاندار لرستان با تدکید بر اینکه اولویت تیم مدیریت ارشد اجرایی استان منافع مردم و تسریع حرکت رو به پیشرفت استان است گفت: در این مسیر از پذیرش مدیر سفارشی و تحمیلی معذور هستم.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، استاندار لرستان روز چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز زن و مادر افزود: طی یک سال گذشته تلاش شد افرادی برای خدمت به مردم در جایگاه‌های مختلف قرار بگیرند که به واقع به فکر مردم هستند و دغدغه استان را دارند.

سید سعید شاهرخی اظهار داشت: افرادی که برای خدمت به مردم لرستان انتخاب می‌شوند باید خواهان وحدت، همدلی، وفاق و برادری باشند و بر اساس استاندارد‌های شرعی، قانونی و شناخته شده از بین همه آحاد شایسته از جمله نخبگان انتخاب می‌شوند.

وی تصریح کرد: انتخاب نکردن برخی افراد سفارشی نباید منجر به اتهام وحدت شکنی شود چراکه تصمیم گرفته‌ایم در استان متفاوت عمل کنیم و برای این امر باید فرهنگ‌های غلط گذشته را تغییر داد در غیر اینصورت از سال‌های گذشته هم بدتر خواهیم شد.

استاندار لرستان تأکید کرد: حتی اگر یک ساعت هم در خدمت استان باشم با قدرت در مقابل افرادی که به فکر منافع خود، دوستان و حزبشان هستند و اولویت خود را بر منافع عموم ترجیح می‌دهند خواهم ایستاد.

شاهرخی با تأکید بر اینکه اصل، خدمت به مردم و ایجاد شغل برای جوانان است ادامه داد: قضاوت سهم خواهان برای مدیریت ارشد استان اهمیتی ندارد چراکه اولویت ما رفع مشکلات مردم، جلب رضایت شهروندان است و بر این عهده استوار هستم که در این مسیر حتما از شایستگان حمایت و از افرادی که منافع مردم را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند استفاده می‌کنم.

وی اضافه کرد: همچنین باید نگاه جامعه را به فرصت سازی برای نقش آفرین بانوان بیشتر تغییر داد چراکه بدون حضور این قشر در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و مسئولیت‌های مختلف، توسعه اتفاق نخواهد افتاد.

استاندار لرستان همچنین با تبریک ولادت فاطمه زهرا (س) گفت: تمامی نقش‌هایی را که یک انسان کامل باید داشته باشد در وجود مبارک و سراسر نعمت حضرت زهرا (س) نهادینه شده است و این بانوی بزرگ در عرصه‌های اجتماعی نی نقش پررنگی داشتند.

شاهرخی با بیان اینکه حضرت فاطمه با وجود عمر کم مبدا نماد حضور اجتماعی زن بوده‌اند افزود: در عرصه خانوادگی با توجه به روایات، وفادارترین و نماد برجسته وفاداری در کانون خانواده به امام علی (ع) هستند و در تربیت فرزندان نیز انسان‌هایی پرورش دادند که ستون اصلی تاریخ بشریت بودند.

وی اظهار داشت: لحظه به لحظه حیات ایشان از ابعاد مختلف، الگوی بشریت است و همانطور که روحیه شهید پروری و ولایت مداری بانوان ایران اسلامی نشات گرفته از مکتب این بانوی بزرگوار است امروز در جامعه ما باید الگوبرداری از این بانوی بزرگ را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

استاندار لرستان گفت:نقش بانوان به معنای واقعی در عرصه‌های گوناگون بی بدیل و بدون جایگزین است و بدون تعارف نگاه ویژه‌ای به این جامعه باید صورت بگیرد چراکه حضور ارزشمند بانوان در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی و مادران شهدا، اهمیت و نقش این جایگاه بزرگ را تبیین کرده است.

شاهرخی با بیان اینکه توجه به مسائل و جایگاه واقعی لرستان ضرورت دارد اظهار داشت:مردم لرستان نجیب، دانا و کمتر مطالبه گر هستند، اما باید متفاوت عمل کنیم چراکه شرایط، متناسب شان مردم استان نیست.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون اقدامات خوبی در استان انجام شده است و باید در ادامه این مسیر همچنان از منابع استان برای رونق اقتصادی و معیشت مردم استفاده کنیم و از ظرفیت شایستگان در استان بهره گرفت.

وی بر لزوم وحدت و همدلی در استان تأکید کرد و ادامه داد: فرهنگ مطالبه گری و شایسته سالاری در استان باید نهادینه شود و منافع مردم در اولویت همه قرار گیرد.