رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از خرید تجهیزات ویژه برای دانشآموزان استثنایی خبر داد و گفت: محدودیتهای جسمی و ذهنی مانع پیشرفت نیست، اراده و امید عامل اصلی موفقیت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ سالار قاسمی در همایش «طلایهداران مهر و عشق و عاطفه» در قزوین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجهیزات توانبخشی، اظهار داشت: نمونهای از این تجهیزات، دستگاههای سیپی (CP) است که قیمت هر دستگاه حدود یک میلیارد تومان است. ما تاکنون سه دستگاه از این نوع خریداری کردهایم که دو سوم آنها در مراکز مختلف توزیع شده است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استثنایی به دنبال ایجاد مراکز رفاهی و حمایتی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه است، افزود: در راستای تحقق وعدههای دادهشده، با مسئولان ذیربط از جمله آقای دکتر شاطری و دادگاه عالی کشور نیز هماهنگیهای لازم را انجام خواهیم داد.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش اراده و پشتکار در موفقیت دانشآموزان استثنایی، گفت: ریشه توانایی فقط جسم و ظاهر نیست، بلکه اراده، امید و اطمینان، اساس پیشرفت است. محدودیتهای ما به عنوان مدیران و معلمان بسیار است، اما آنچه دیده میشود، معمولاً محدودیتهای دانشآموزان است. این جامعه به ما درس صبر، پشتکار و عزم را میآموزد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تقدیر از حضور مدیران، اولیاء و دانشآموزان در این همایش، پیام اصلی خود و وزیر آموزش و پرورش را باور به توانمندیهای جامعه استثنایی عنوان کرد و افزود: این جلسات بیش از هر چیز، نشاندهنده احترام و حمایت از خانوادهها و مدیران این عرصه است.
وی با اشاره به جایگاه تخصصی و اجتماعی آموزش و پرورش استثنایی، خاطرنشان کرد: این سازمان باید به عنوان تخصصیترین بخش وزارت آموزش و پرورش و یک نهاد اجتماعی مؤثر در جامعه دیده شود. هدف ما نشان دادن توانمندیها و نقش آفرینی دانشآموزان با نیازهای ویژه در عرصههای مختلف است.
تأکید مدیرکل آموزش و پرورش استان بر ضرورت آموزش مستمر معلمان
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین هم بر لزوم توانمندسازی و دانشافزایی مستمر فرهنگیان برای ایفای نقش مؤثر در نظام آموزشی تأکید کرد.
حسن علی اصغری با اشاره به پویایی علوم تربیتی، تصریح کرد: دانش روز جهان آموزشی به سرعت در حال تغییر است و همه کسانی که در این عرصه حضور دارند، اگر بخواهند نقش خود را به خوبی ایفا کنند، چارهای جز یادگیری مستمر ندارند.
اصغری خاطرنشان کرد: ما در جهانی زندگی میکنیم که با پیچیدگیهای متعددی روبهروست و تنها معلمانی میتوانند در آن موفق عمل کنند که همواره در حال بهروزرسانی دانش و مهارتهای خود باشند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان هم از تعامل با شهرداری برای تأمین اعتبار و همچنین برنامههای آتی در حوزههای تجهیزاتی، عمرانی و فرهنگی خبر داد.
نجمالدین کریمی با اشاره به نشستی که با شهردار قزوین داشته است، گفت: در جلسه با شهردار، قول مساعد برای پرداخت چهار میلیارد تومان از سوی شهرداری داده شد.
وی افزود: طبق وعده داده شده، این مبلغ حداکثر تا دو هفته آینده واریز خواهد شد و قطعاً برای تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان در شهر قزوین از آن استفاده میکنیم.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از حضور مسئولان در مراسم مدارس استثنایی، اظهار داشت: حضور مسئولان در مناسبتهای ملی و مذهبی در این مدارس بسیار ارزشمند است و آقای دکتر قاسمی نیز همواره پیگیر این موضوع بودهاند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی قزوین از تجهیزات خریداری شده به ارزش حدود پنج میلیارد تومان خبر داد و گفت: این تجهیزات به زودی در سطح مدارس توزیع خواهد شد.
وی به برنامههای فرهنگی و عمرانی نیز اشاره کرد و گفت: عملیات احداث دوازده زمین چمن با کلنگزنی آغاز میشود و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
کریمی بر ایجاد آرامش و امنیت خاطر برای جامعه بزرگ آموزش و پرورش استثنایی تأکید کرد و گفت: رضایت چهارصد معلم و دویست بازنشسته، در واقع رضایت یک خانواده هشتهزار نفری از دانشآموزان استثنایی را به همراه دارد و ما پیگیر مطالبات بهحق این جامعه هستیم.