مسافران لازم است برای تردد درمحورهای کوهستانی استان زنجیر چرخ همراه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای استان گفت: هم اکنون در محورهای دامنه - خوانسار و داران – الیگودرز بارش باران گزارش شده و لغزنده است.
مهدی فقهی افزود: همچنین در ابتدای صبح هم در محورهای کوهستانی فریدونشهر بارش برف گزارش شده است.
وی گفت: انتظار میرود از امشب تا فردا در مناطق غرب و جنوب غرب استان بارشها شدت میگیرد و در مناطق کوهستانی به ویژه محورهای فریدونشهر هم بارش برف پیش بینی شده است.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای استان افزود: طبق پیش بینی هواشناسی استان فردا در بیشتر محورهای استان شاهد بارشهای شدید خواهیم بود.
مهدی فقهی همچنین به رانندگان توصیه کرد قبل از شروع سفر برای اطلاع از وضعیت راهها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند تا در سفر دچار مشکل نشوند و از تردد غیرضرور به ویژه در شب در محورهای کوهستانی خودداری کنند.