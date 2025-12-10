به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز اعلام کرد: در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت، ۴حلقه چاه جدید روستایی و یک حلقه چاه در بخش شهری با ظرفیت حدود ۸۰ لیتر بر ثانیه تجهیز و راه اندازی شده است.

بهمن بهروزی، توضیح داد: «بهره‌برداری از این چاه‌ها، در تابستان بیش از ۴۵۰ هزار مترمکعب از آب مورد نیاز شهروندان را تأمین کرده و در تقویت تاب‌آوری شبکه و کاهش تنش‌های فصلی آب نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کند.»

بهروزی افزود: «راه‌اندازی این چاه‌ها، توان عملیاتی مجموعه را در مدیریت توزیع و پاسخ‌گویی به نیاز مناطق مختلف شهر افزایش داده و به بهبود برنامه‌ریزی در شبکه کمک کرده است.»