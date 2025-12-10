در پی برخی گمانه زنی‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ای مبنی بر حذف وام نقدی ازدواج، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که این موضوع صحت ندارد و کارت رفاهی جهیزیه در کنار این تسهیلات قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، انتشار این خبر سبب شد تا برخی تصور کنند با راه اندازی این کارت رفاهی، وام نقدی ازدواج متقاضیان حذف می‌شود، اما مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با رد این ادعا تاکید کرد که کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان وام ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالا‌های ایرانی هستند.