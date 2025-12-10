بر اساس ارزیابی رسمی معاونت امور عمرانی وزارت کشور، استانداری خوزستان موفق به کسب رتبه برتر در میان ۱۰ استان پیشرو کشور در حوزه اجرای طرح‌های عمرانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام استانداری خوزستان، این ارزیابی که از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور انجام شده است، عملکرد تمامی استان‌ها در ۱۴ شاخص کلیدی حوزه امور عمرانی مورد سنجش و مقایسه شد.

طبق نتایج نهایی این ارزیابی ملی، استانداری خوزستان با عملکرد مطلوب در مجموعه این شاخص‌ها موفق به کسب جایگاه در بین ۱۰ استانداری برتر کشور شد، این شاخص‌ها طیف وسیعی از مسئولیت‌های عمرانی استانداری‌ها را پوشش می‌دهند.

شاخص‌هایی نظیر پیشرفت طرح‌های ملی و استانی، جذب و تخصیص اعتبارات، مدیریت بهینه طرح‌های عمرانی، نظارت بر طرح ها، پیگیری امور زیرساختی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی در چنین ارزیابی‌هایی مورد توجه قرار گرفته است.

این موفقیت می‌تواند نشان‌دهنده بهبود در ساماندهی، نظارت و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی استان است.