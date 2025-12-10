پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای پلدختر گفت: بر اثر بارشهای اخیر، کوه در محورهای پلدختر _خرمآباد و پلدختر_ اندیمشک ریزش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای پلدختر گفت: بارشهای اخیر موجب ریزش کوه در محورهای پلدختر _خرمآباد و پلدختر_ اندیمشک شد.
علیمحمد قربانی خاطرنشان کرد: عوامل راهداری بلافاصله با حضور بهموقع خود به پاکسازی این ۲ محور از سنگ اقدام کردند و هم اکنون تمام مسیرها تردد باز است.
به گفته رئیس راهداری و حملونقل جادهای پلدختر، همچنین شدت بارشها باعث آبگرفتگی در جاده پلدختر دره شهر در محدوده کارخانه آریا گچ و حوالی روستای هلوش شد.
قربانی با بیان اینکه هم اکنون همه محورهای مواصلاتی شهرستان باز و تردد در آن برقرار است، افزود: به علت کوهستانی بودن محورها، لغزندگی جاده و تداوم بارشها به رانندگان و کسانی که قصد عبور و مرور در این محورها را دارند توصیه میشود هنگام رانندگی جانب احتیاط را رعایت کنند.