به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) سازمان ثبت احوال کشوراعلام کرد بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت این سازمان نام مبارک فاطمه همچنان در صدر انتخاب خانواده‌های ایرانی است. ­

بر اساس این گزارش؛ رتبه اول فراوانی نام دختران در کشور متعلق به نام مبارک فاطمه با بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور ورتبه دوم متعلق به نام مبارک زهرا با ۳ میلیون نفر در کشور است.

­نام‌های مریم، معصومه و زینب رتبه‌های بعدی انتخاب نام دختران در کشور قرار دارند.