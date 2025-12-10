توزیع شیر باکیفیت درجه یک (گرید A) درسراسر کشور آغاز شده و استان اردبیل یکی از پیشگامان این حرکت بود. این عملیات میدانی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت منسجم آغاز به کار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رشیدی مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل در این رابطه اعلام کرد: در استان اردبیل، این طرح در یک هزار و ۲۷۰ مدرسه ابتدایی و برای تقریباً ۱۸ هزار دانش‌آموز به جریان افتاده است که این رقم شامل دانش‌آموزان پایه‌های اول تا ششم ابتدایی در مناطق شهری و روستایی است.

وی اضافه کرد: طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی اردبیل با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان در حال انجام است و برنامه داریم تا این توزیع را در ۵۰ نوبت طی هفته‌های آتی به‌صورت منظم، هر هفته دو بار، انجام دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل تصریح کرد: در بازگشت شیر سالم به مدارس ابتدایی هدف ما صرفاً توزیع یک محصول نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم روی ستون فقرات سلامت جامعه فرداست.

وی تصریح کرد: تأمین شیر با نظارت دقیق کارخانه‌های لبنی محلی و رعایت زنجیره سرد صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که محصولی با بالاترین استاندارد‌های بهداشتی به دست دانش‌آموزان می‌رسد.