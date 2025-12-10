سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: شناخت ریشه‌های تاریخی روز دانشجو، چراغ راه آینده دانشگاهیان برای نقش‌آفرینی مؤثر در توسعه استان و کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید امیر حسینی‌جو سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در آیین بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه علم و فناوری مازندران گفت: روز دانشجو تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه پیوندی عمیق با بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران و نمادی از آگاهی‌خواهی جامعه دانشگاهی کشور است.

وی با بیان اینکه شناخت دقیق گذشته، چراغ راه آینده است، افزود: هرگاه دانشجویان جایگاه خود را در روندهای تاریخی و شرایط امروز کشور بشناسند، می‌توانند در تصمیم‌سازی و آینده‌سازی نقش مؤثری داشته باشند.

حسینی‌جو خطاب به دانشجویان گفت: شما به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه پایدار، می‌توانید با آینده‌نگری، برنامه‌ریزی صحیح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی، اجتماعی و علمی مازندران و کشور داشته باشید.

وی با قدردانی از جایگاه دانشگاه علم و فناوری مازندران افزود: استانداری آمادگی دارد از برنامه‌های توسعه‌ای این دانشگاه حمایت کند تا شاهد ارتقای همه‌جانبه آن باشیم.

در بخش پایانی مراسم، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی دغدغه‌های خود را مطرح کردند و مسئولان حاضر به پرسش‌های آنان پاسخ دادند.