معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان گفت: اجرای طرح حامی باعث کاهش نرخ تکرار پایه و رشد نرخ ارتقای آموزشی استان به ۳.۵ درصد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرانک موسوی با اشاره به شرکت ۱۹۰ دانش‌آموز در طرح حامی اظهار داشت: اجرای این طرح باعث کاهش نرخ تکرار پایه و رشد نرخ ارتقای آموزشی استان به ۳.۵ درصد شد که این موضوع تجلی عدالت آموزشی است.

وی در خصوص اهمیت اجرای طرح حامی افزود: طرح‌های تحولی متنوعی با هدف عدالت آموزشی درحال اجرا است که طرح حامی برگ برنده و با افتخار ایده آموزش‌وپرورش خوزستان به شمار می‌رود.

موسوی با اشاره به اینکه مدیریت و دبیرخانه این طرح ملی در خوزستان است، تصریح کرد: بر همین اساس محتوای طرح حامی در معاونت آموزش ابتدایی خوزستان تهیه و در اختیار سراسر کشور قرار داده می‌شود، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر از شرکای خوزستان در اجرای این طرح هستند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: طرح حامی در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی در حال اجرا است، اجرای طرح حامی باعث بهبود آموزش، ارتقاء نرخ پوشش تحصیلی، کاهش نرخ تکرار پایه، کاهش نرخ ترک تحصیل و افزایش حس تعلق به مدرسه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در طرح حامی سه درس فارسی، علوم و ریاضی آموزش داده می‌شوند، ادامه داد: اعتبار اختصاص یافته به طرح حامی در سال گذشته حدود ۲۷ میلیارد ریال بوده که جوابگوی هزینه‌های اجرای این طرح نیست.

موسوی می‌گوید: طی سال جاری هیچ اعتباری برای اجرای این طرح مهم که از عقب ماندگی تحصیلی جلوگیری می‌کند اختصاص نیافته و انتظار می‌رود شورای آموزش و پرورش برای این طرح اعتباری از محل عوارض آلایندگی تخصیص دهد.

طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ۸۰ هزار بازمانده از تحصیل در خوزستان وجود دارد.