به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پسران ایران که امروز صبح در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال قهرمانی جهان با نتیجه ۲ بر صفر از سد چین یک میزبان عبور کردند در بازی نیمه‌نهایی حریف خود را شناختند.

شاگردان آرش صادقیانی که به ترتیب از سد تیم‌هایی، چون نیجریه، چین ۲ و عربستان سعودی در دور گروهی و چین ۱ در یک چهارم نهایی عبور کرده‌اند، پنجشنبه ۲۰ آذر، ساعت ۱۰ صبح به وقت ایران در سالن شانگلو ژیمنازیوم به مصاف هند می روند؛ هندی که امروز موفق به شکست ۲ بر صفر نیجریه در یک چهارم نهایی شد.

تیم دختران دانش‌آموز کشورمان نیز که پس از چهار پیروزی در دور گروهی برابر تیم‌های هند ۱، اوگاندا ۲، بلغارستان و شیلی، صبح امروز در یک چهارم نهایی مقابل برزیل نتیجه را واگذار کرده بود؛ در ادامه رقابت‌های خود برای تعیین رتبه باید فردا به مصاف هند ۱ برود. این حریف آسیایی که یکبار در دور گروهی مغلوب ایران شده بود امروز مقابل چین‌تایپه با نتیجه ۲ بر صفر بازی خود را واگذار کرد تا مجددا حریف ایران برای تعیین رتبه شود.

دیدار تیم‌های دختران والیبالیست ایران و هند ۱ فردا پنجشنبه ۲۰ آذر، ساعت ۱۲ ظهر به وقت ایران در سالن شانگلو هال برگزار خواهد شد.

رقابت‌های والیبال دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال قهرمانی جهان جمعه در شانگلو به پایان می رسد.