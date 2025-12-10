رقابت دسته ۴۹ کیلوگرم وزنه برداری پسران بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ با قهرمانی و کسب سومین نشان طلای کاروان ایران توسط امیرعلی رشیدی، نماینده شایسته وآینده دار ایران به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی رشیدی نماینده شایسته وزنه برداری جوانان کشورمان در رقابت دسته وزنی ۴۹ کیلوگرم گروه A برای کسب نشان طلای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان با وزنه بردارانی از کشور‌های عربستان، ازبکستان و عراق رقابت جذاب و نزدیکی داشت.

نماینده کشور ازبکستان نزدیکترین پاراوزنه بردار به نماینده کشورمان بود که در این رده سنی صاحب عناوین جهانی است. امیرعلی رشیدی، اما با اقتدار و ثبت دو حرکت صحیح با مهار وزنه‌های ۱۲۶ در حرکت اول و ۱۲۹ کیلوگرم در حرکت دوم ضمن تثبیت نشان طلای خود سومین عنوان قهرمانی را در روز نخست بازی‌ها و رشته پاراوزنه برداری به کاروان کشورمان تقدیم کرد.

رشیدی در حرکت سوم به وزنه ۱۳۱ کیلوگرم حمله کرد که با سه چراغ قرمز داوران این حرکت او خطا اعلام شد. اما، چون رقیب ازبکستانی رشیدی نیز نتوانسته بود این وزنه را مهار کند، طلای این دسته وزنی با مهار همان وزنه ۱۲۹ کیلوگرمی به نام رشیدی و پاراوزنه برداری ایران ثبت شد.