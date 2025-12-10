آغاز بکار جشنواره نیشکر
چهارمین جشنواره نیشکر در بهنمیر آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابلسر، گفت: چهارمین دوره جشنواره نیشکر در شهرستان بابلسر در بهنمیر شهرستان بابلسر، افتتاح شد.
حسن برقی افزود: چهارمین جشنواره نیشکر بهنمیر با هدف معرفی ظرفیتهای تولید نیشکر و گرامیداشت تلاشهای کشاورزان منطقه برنامهریزی شده و میزبان مسئولان، تولیدکنندگان و علاقهمندان خواهد بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بابلسر، گفت: جشنواره نیشکر بهنمیر در چهار روز برگزاری خود شامل برنامههای فرهنگی، نمایش محصولات کشاورزی و کارگاههای تخصصی مرتبط با کشت نیشکر خواهد بود.