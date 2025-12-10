به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه مهدی معمارپور، گفت: کارآگاهان پایگاه یکم در پیگیری یک پرونده سرقت، در عملیاتی پیوسته و تخصصی موفق شدند هر دو متهم را شناسایی و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: خودروی پاترول در اختیار پسرش «کامران» بوده که آن را شب ۲۵ آبان ماه در شهرک شهید چمران پارک کرده، اما صبح روز بعد متوجه سرقت آن شده است.

سرهنگ کارآگاه مهدی معمارپور افزود: پس از ارجاع پرونده به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته دریافتند دو فرد نقاب‌دار با یک دستگاه سمند سفید و با استفاده از پلاک جعلی اقدام به سرقت خودرو کرده‌اند.

چند روز بعد، خودروی سرقتی در خیابان احسان تهرانپارس به‌صورت رهاشده کشف شد.

وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این افراد قطعات بازشده و لوازم متعلق به خودرو‌های سرقتی کشف و پس از احراز مالکیت به شکات تحویل شد.

سرهنگ کارآگاه مهدی معمارپور با تأیید دستگیری متهمان افزود:در ادامه رسیدگی به این پرونده کارآگاهان، هر دو متهم صراحتا به جرایم خود اعتراف کردند. پرونده برای ادامه رسیدگی تحویل مرجع قضایی شد.