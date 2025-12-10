پخش زنده
مدیرعامل راهآهن در کمیسیون عالی گراف با اشاره به دیپلماسی ریلی در دولت چهاردهم و نقش راهبردی ایران در کریدورهای بینالمللی گفت: کشورهای منطقه به دلیل امنیت، سرعت و صرفه اقتصادی مسیر ریلی ایران، تمایل روزافزونی به استفاده از این ظرفیت دارند که باید از این فرصت تاریخی نهایت بهره را برده و به یک درآمد پایدار برسیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کمیسیون عالی گراف حمل و نقل ریلی با حضور جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، میرحسن موسوی قائممقام مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی بهصورت حضوری و مدیران کل مناطق بهصورت برخط، در ساختمان مرکزی شهدای راه آهن برگزار شد.
ذاکری با بیان اینکه مدیریت صحیح بارهای ورودی، مستلزم هماهنگی کامل میان تمامی مناطق راهآهن است تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف مهم، تحول ساختاری، تغییر نگاه از شیوههای سنتی به روشهای مدرن، اصلاح فرآیندها و ایجاد سازوکارهای نوین مدیریتی اجتنابناپذیر است.
مدیرعامل راهآهن تقویت دیپلماسی ریلی و گسترش تعاملات بینالمللی را یکی از ارکان مهم توسعه شبکه ریلی دانست و گفت: امیدواریم با اقدامات برنامهریزیشده، شاهد رشد مؤثرتر در حمل بارهای بینالمللی و حضور پررنگتر ایران در کریدورهای جهانی باشیم.
ذاکری همچنین بر واگذاری مسئولیتهای بازرسی به شرکتهای خصوصی و به حداقل رساندن تصدیگری راهآهن تأکید کرد و گفت: واگذاریها باید با دقت و همکاری نزدیک با انجمنها و تشکلهای ریلی انجام شود تا بخش خصوصی بتواند با قدرت و کیفیت بیشتر وارد میدان شود.
لزوم همکاری گسترده با بخش خصوصی در حوزه تعمیر و نگهداری لکوموتیوها و ساماندهی تخصصی این بخش و برگزاری دورههای آموزشی کاربردی برای ارتقای سطح تخصص و عملکرد کارکنان راهآهن از دیگر مواردی بود که مدیرعامل راه آهن بر انجام آن تاکید کرد.
مدیرعامل راهآهن در پایان بر ساماندهی بهینه نیروهای انسانی و توزیع هدفمند کارکنان در مناطق مختلف تأکید کرد و گفت: نیروی انسانی توانمند و آموزشدیده، رکن اصلی تحول در راهآهن است و برنامهریزی دقیقی برای آن در دست اجراست.