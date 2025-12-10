پخش زنده
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تاکنون ۷۰ درصد کشت گندم در خوزستان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس ساکی در گفتوگو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه امسال ۵۴۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان امسال به کشت گندم اختصاص یافته است، ادامه داد: تاکنون ۷۰ درصد این اراضی به زیر کشت گندم رفته است.
وی از کشت ۵۰ درصدی کلزا آبی از مجموع ۵۰ هزار هکتار اختصاص یافته به کشت این محصول در استان خبر داد و بیان کرد: مجموع کشت جو در سال جاری بیش از ۲۱ هزار هکتار است که تاکنون ۲۵ درصد آن انجام شده است.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به برخی گله مندی کشاورزان از قیمت کود گفت:با پیگیریهای وزارت خانه و سازمان جهاد کشاورزی کود مورد نیاز کشاورزان تامین شده است و مشکلی در این زمینه وجود دارد و دولت نیز یارانه این محصولات را پرداخت کرده است.