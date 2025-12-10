پاییز کمبارش اما موفق
بیش از ۷ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی ساری با اجرای کشاورزی هوشمند سبز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در شرایطی پاییز امسال با کاهش محسوس بارندگیها و تغییر الگوی اقلیمی همراه است که روند کشت پاییزه در شهرستان با مدیریت مناسب منابع توسط کشاورزان، برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از توصیههای کارشناسی با موفقیت ادامه یافته است.
سید اسماعیل علوی افزود: بر اساس آخرین پایشها تا پایان دهه اول آذرماه، مجموعاً ۷۱۳۵ هکتار از مزارع این شهرستان وارد مرحله سبز شدن شده است.
او ادامه داد: با وجود پاییز کمبارش و تأثیرات محسوس تغییر اقلیم بر خاک و جوانهزنی محصولات، سبز شدن بیش از هفت هزار هکتار از اراضی پاییزه نشاندهنده همکاری مطلوب کشاورزان و اجرای صحیح برنامههای فنی این مدیریت است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: محصولات سبز شده شامل گندم، جو، کلزا، انواع سبزی، چغندر قند، علوفه، حبوبات و دیگر محصولات زراعی پاییزه است که هرکدام بخش مهمی از تأمین امنیت غذایی منطقه را برعهده دارند.
علوی با اشاره به اثرات کاهش بارندگیهای پاییزی بر مزرعه، تأکید کرد: امسال بهدلیل کمبود بارشهای مؤثر، مدیریت رطوبت خاک، تغذیه اصولی گیاه و بهرهگیری از فرصت بارشهای محدود در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات به بهبود استقرار بوته و سبز شدن یکنواخت مزارع کمک کرد.
وی با بیان اینکه تغییر اقلیم نیازمند هوشیاری بیشتر و اجرای کشاورزی هوشمند است، اذعان کرد: نظارتهای میدانی و توصیههای کارشناسی برای جبران اثرات خشکی اولیه، نقش کلیدی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت:خشکی و گرمای نسبی پاییز امسال میتواند شرایط را برای فعالیت برخی آفات افزایش دهد. به همین دلیل تاکنون کارشناسان حفظ نباتات این شهرستان، سطحی معادل ۱۷۵۰ هکتار از مزارع پاییزه را جهت ردیابی آفت برگخوار پاییزه تحت پایش دقیق قرار دادهاند.
علوی افزود: با وجود شرایط اقلیمی خاص و بارشهای محدود پاییزی، وضعیت کشت پاییزه در شهرستان ساری مطلوب و قابلقبول ارزیابی میشود.
او با بیان استمرار پایشها، مدیریت منابع آبی و کنترل عوامل خسارتزا از اولویتهای اصلی مدیریت جهاد کشاورزی ساری در ادامه فصل رشد خواهد بود، ادامه داد: انتظار میرود با ادامه این روند، محصولات پاییزه عملکرد مناسبی داشته و نیازهای تولیدی منطقه تأمین شود.