کارشناس پلیس فتا مازندران نسبت به افزایش آگهی‌های فریبنده با عناوین «کار در منزل»، «استخدام فوری» و «درآمد بالا» در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرگرد حسین کیمیا کارشناس پلیس فتا استان مازندران با اشاره به افزایش آگهی‌های کلاهبرداری اینترنتی گفت: در ماه‌های اخیر آگهی‌هایی با عنوان «کار در منزل»، «استخدام فوری» و «درآمد بالا بدون نیاز به تخصص» در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که برخی افراد سودجو از طریق آن مردم را فریب می‌دهند.

وی افزود: در این روش، مجرمان با ادعای کار مرتبط با ارز دیجیتال یا گردش مالی شرکت، از قربانی می‌خواهند با حساب بانکی شخصی خود تراکنش انجام دهد یا مدارک هویتی‌اش را ارسال کند، سپس با واریز مبالغی به حساب فرد، از او می‌خواهند ارز دیجیتال خریداری کرده و به کیف‌پول‌های ناشناس منتقل کند.

کارشناس پلیس فتا مازندران تأکید کرد: تمام مسئولیت قانونی این تراکنش‌ها بر عهده صاحب حساب است و انتشار آگهی در سایت‌های معتبر نیز به معنای قانونی بودن آن نیست.

وی برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداری توصیه کرد: هرگز مدارک هویتی یا اطلاعات بانکی را ارسال نکنید، تراکنش مالی برای افراد ناشناس انجام ندهید، به وعده‌های درآمد بالا اعتماد نکنید و موارد مشکوک را از طریق سامانه پلیس فتا گزارش دهید.