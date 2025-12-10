فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، از کشف و ضبط ۲ دستگاه فلزیاب و دستگیری یک متهم در شهرستان شهربابک خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ مجید فاریابی با تأکید بر صیانت از میراث‌فرهنگی و تاریخی استان کرمان با همراهی همه ارکان اجرایی، انتظامی، قضایی و جلب مشارکت‌های اجتماعی گفت : در انجام تفاهم‌نامه منعقد شده فی‌مابین یگان حفاظت میراث فرهنگی و فرماندهی انتظامی استان کرمان در راستای استفاده از ظرفیت ارگان‌های همیار، عوامل انتظامی شهرستان شهربابک در حین انجام مأموریت در بازرسی از یک‌دستگاه خودرو ، موفق شدند ۲ دستگاه فلزیاب کشف و در این زمینه یک متهم را دستگیر کنند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان افزود: فلزهای‌های مکشوفه به‌ همراه ادله ارتکاب جرم و متهم دستگیرشده با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض و ارتکاب جرم نسبت به مواریث تاریخی و فرهنگی استان گفت: صیانت از میراث ارزشمند کرمان، بدون همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های همیار ممکن نیست و ما با همراهی نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، با جدیت کامل در برابر سوداگران اموال تاریخی و هر گونه فعالیت غیرمجاز حفاری یا قاچاق می‌ایستیم.