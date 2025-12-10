پخش زنده
بارش برف سردشت را سفید پوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره هواشناسی شهرستان سردشت گفت: همزمان با بارشها، ارتفاع برف در سطح شهر سردشت به ۱۲ سانتیمتر و در ارتفاعات به بیش از ۲۰ سانتیمتر رسیده است.
سید مصطفی رحیمی افزود: پس از بارش قابلتوجه باران و برف در ۲۴ ساعت گذشته میزان بارندگی در سردشت ۵/ ۱۰۴ میلیمتر، در موسالان ۵/۸۸ میلیمتر، در شلماش ۲/۱۴۲ میلیمتر و در گلکنک ۶/ ۸۱ میلیمتر ثبت شده است.
رحیمی اظهارکرد: این شرایط جوی ضمن ایجاد جلوهای زمستانی در سطح شهر، موجب خوشحالی شهروندان و امیدواری برای بهبود منابع آبی منطقه شده است.