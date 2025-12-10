به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در نشست با مدیران واحد‌های صنعتی استان، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و بازگشت واحد‌های صنعتی به چرخه فعالیت گفت: در ماه‌های اخیر با تصمیمات میدانی و برگزاری نشست‌های مستمر با صنعتگران، بخش قابل توجهی از موانع واحد‌های تولیدی شناسایی شده و روند رفع آنها با سرعت در حال انجام است.

هادی حق‌شناس با تأکید بر اهمیت پویایی بخش تولید گفت: اگر صنعت دچار مشکل شود، کشور آسیب می‌بیند؛ بنابراین همه امکانات حقوقی و اجرایی باید برای پشتیبانی از تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به میدان بیاید.

وی با اشاره به حضور مدیران اقتصادی و صنعتی در این نشست افزود: در جلسه امروز برخی موضوعات مربوط به حوزه‌های مالیاتی و مخابرات با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

استاندار با بیان اینکه چالش‌های بخش تولید از مسائل تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و هزینه‌های انرژی تا بروکراسی‌های اداری و مشکلات زیرساختی را شامل می‌شود، تصریح کرد: دولت در گیلان این موانع را به‌صورت دقیق شناسایی کرده و جلسات منظم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار می‌شود.

هادی حق‌شناس همچنین با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه استان افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و مقابله با سوداگری از محور‌های اصلی مدیریت استان است و از هر سرمایه‌گذاری که به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند، حمایت خواهد شد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به افزایش محسوس تعاملات اقتصادی با روسیه گفت: روز گذشته جلسه کمیته اقتصادی منطقه‌ای ایران و روسیه با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور و استانداران گیلان و مازندران در مسکو برگزار شد که بیانگر اراده جدی دو طرف برای توسعه همکاری‌های تجاری است.

وی با بیان سابقه همکاری‌های ایران و روسیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: امروز نیز زمینه برای ایجاد شرکت‌های بزرگ با مالکیت مشترک فراهم است و مسیر همکاری‌ها نسبت به گذشته روان‌تر شده است.

در این نشست مدیران واحد‌های صنعتی گیلان دیدگاه‌ها و مشکلات خود را مطرح کردند.