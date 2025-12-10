فرمانده انتظامی استان البرز از انهدام ۲۹ باند سرقت و دستگیری ۱۶۷ سارق و مالخر اموال مسروقه و کشف ۷۳۴ فقره انواع سرقت در برگزاری طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سردار حمید هداوند بیان داشت: نوزدهمین مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی ۷۲ ساعت اخیر با اعزام ۸۴ تیم از ماموران در سطح استان برگزار شد که در نتیجه آن ۲۹ باند سرقت منهدم و ۱۵۴ سارق به همراه ۱۳ مالخر اموال مسروقه دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشف ۲۵ خودرو سرقتی افزود: در این طرح ۴ عدد موتور سیکلت سرقتی نیز کشف شده است.ارزش ریالی اموال مسروقه در این طرح، ۲۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هداوند با اشاره به اعتراف سارقان به ۷۳۴ فقره سرقت در استان البرز و استان‌های همجوار گفت: در این طرح بیش از ۳۰۰ مورد لوازم مسروقه و همچنین ۱۱۸ دستگاه گوشی سرقتی نیز کشف شده است.

وی افزود: به شهروندان توصیه می‌گردد از خرید اموال بدون شناسنامه و مدارک از افراد و فروشگاه‌های نامعتبر خودداری نمایند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

سردار هداوند گفت:اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی همچنان تا پایان سال با قدرت و قوت انجام خواهد شد و سارقان بدانند راه فراری برای آنان نیست و برابر قانون با قاطعیت با آنان برخورد خواهد شد.