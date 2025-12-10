با شدت گرفتن فعالیت سامانه بارشی در کردستان، از شب گذشته برخی شهر‌های استان سفیدپوش شد و چهره زمستانی گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بر اساس گزارش اداره هواشناسی سامانه بارشی فعال که از دو روز گذشته وارد استان شده، تاکنون بیشترین بارش را در ایستگاه بولحسن بانه با ۲۱۷ میلی متر، به ثبت رساند.

در مریوان نیز ۱۸۹ میلی متر به ثبت رسیده و شهر بانه نیز ۱۳۹ میلی متر بارش تجربه کرد.

همچنین از ایستگاه‌های سلین ۱۳۷ میلی متر سرو آباد ١١٤ سقز ۱۱۰ میلی متر بارش گزارش شد.

از شب گذشته نیز شرق استان یعنی شهرستان‌های بیجار دهگلان و قروه در دامنه این موج بارشی قرار گرفت و این موج بارشی همچنان در استان فعال است.

بارش‌ها در ارتفاعات مناطق سردسیر و گردنه‌های استان بصورت برف است و مه غلیظ کاهش دید افقی در جاده‌های استان را در پی داشته است.

از اواخر وقت امروز از شدت فعالیت سامانه بارشی کاسته می شود و از فردا تا شنبه بارش‌ها به صورت پراکنده عمدتاً در نیمه جنوبی استان بصورت رگباری ادامه پیدا می‌کند.

هواشناسی پیش بینی کرده از روز شنبه سامانه سرد جدیدی نیمه غربی استان در برخواهد گرفت.