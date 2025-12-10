مدیر طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران از خریداری و در حال نصب پنج دستگاه ریزپالاینده ساخت متخصصان داخلی برای تصفیه‌خانه آب شهرهای گروه الف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدطاهر بابازاده مدیر طرح‌های توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران اعلام کرد: پنج دستگاه ریزپالاینده تولید داخل برای تصفیه‌خانه آب آشامیدنی شهرهای گروه الف استان خریداری شده و عملیات نصب آن‌ها در مراحل پایانی است.

وی با اشاره به نقش این دستگاه در جداسازی ذرات معلق مانند جلبک‌ها و رسوبات ریز از آب، افزود: نمونه خارجی این دستگاه پیشتر در تصفیه‌خانه ساری نصب شده بود، اما به دلیل تحریم‌ها امکان واردات مجدد وجود نداشت. خوشبختانه با تکیه بر توان متخصصان داخلی، اکنون به دانش تولید آن دست یافته‌ایم.

بابازاده گفت: این دستگاه‌ها توان تصفیه و جلبک‌زدایی تا ۱۸۰۰ لیتر بر ثانیه را دارند و ذرات ریز تا ۱۸ میکرون را حذف می‌کنند.

وی هزینه ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی این پنج دستگاه را حدود ۷۰ میلیارد تومان عنوان و بیان کرد: این مبلغ در مقایسه با خرید نمونه‌های خارجی صرفه‌جویی قابل توجهی داشته و از خروج ارز نیز جلوگیری شده است.

مدیر طرح‌های توسعه منابع آبی مازندران گفت: با تولید داخلی، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات نیز بدون چالش و توسط شرکت سازنده انجام می‌شود.